Заболевший Covid-19 в Беломорске вернулся в Карелию из другого региона, где работал вахтовиком

Глава Карелии Артур Парфенчиков рассказал о первом подтвержденном случае заболевания коронавирусом в Беломорском районе, который до этого считался "чистой территорией".

"Первый случай коронавируса подтвержден в Беломорске, - рассказал глава Карелии Артур Парфенчиков. - Мужчина вернулся из другого региона, где работал вахтовым методом. Он и ближний круг его общения сейчас изолированы, мы очень рассчитываем, что нам удастся купировать этот очаг распространения инфекции. И в этой связи прошу жителей района соблюдать все рекомендации врачей по мерам профилактики, носить защитные маски, максимально ограничить контакты, без лишней надобности не посещать магазины. Эту ситуацию держим на контроле. Беломорский район до этого момента относился к "чистым" территориям, где ослаблены ограничительные меры, будут ли они ужесточаться – сейчас зависит, в том числе, и от ответственности самих жителей".

Напомним, по данным на 2 мая в Карелии число заболевших коронавирусной инфекцией достигло 85 человек.