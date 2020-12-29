Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Определены худшие фильмы года
29.12.2020 21:05
Мужчина замерз на рыбалке в Карелии 2
Сегодня 12:24
"Надежда есть всегда": отряд "ЛизаАлерт" рассказал о поисках пропавшего мальчика в Карелии 1
Сегодня 13:21
Петрозаводск встал в предпраздничных пробках (ФОТО) 19
Сегодня 12:55
Силовики взяли штурмом женский монастырь и вывезли оттуда экс-схимонаха Сергия 5
29.12.2020 19:40
Парфенчиков объявил о смягчении "антивирусных" запретов в Карелии 1
Сегодня 06:40

"Забыли зайчат": музыканты Карелии представили новогодний клип (ВИДЕО)

Новости. Культура
15:52, 30 Декабря 2020
фото: Youtube.com / Центр Народного Творчества Республики Карелия / скриншот видео
Загрузка...

Центр народного творчества Республики Карелия опубликовал в соцсети новогодний клип.

В паблике Центра народного творчества Республики Карелия размещен клип на песню "Забыли зайчат (кавер Клава Кока)". Сообщается, что поздравление подготовили коллективы народного творчества.

"Надеемся, что наша импровизация внесет вклад в ваше новогоднее настроение, и вы от души повеселитесь!", - написали представители Центра народного творчества.

"Пусть этот год был очень сложный, все равно в нем было много ярких и веселых моментов", - говорят авторы поста.

Организатором и автором идеи клипа выступил Иван Трифанов.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
23.12.2020, 14:20
Осужденного за взятку зампредседателя горсовета Петрозаводска Валерия Матвеева взяли под стражу в зале суда
28.12.2020, 12:38
Работы по сносу "Невского пассажа" в Петрозаводске прекращены
25.12.2020, 13:35
Чиновникам Карелии пришлось "выкручиваться" из-за объявленного выходным 31 декабря
23.12.2020, 16:33
Скандальная экс-чиновница из Карелии узнала суть выражения "морда треснет", оказавшись в Кеми
24.12.2020, 14:40
В Петрозаводске начался снос "Невского пассажа" (ФОТО)
24.12.2020, 17:19
В горсовете Петрозаводска прошли обыски

Чтиво

Сегодня 14:51
Без политики
"Клиники на Чайкиной": курортный сезон в январские праздники!
Поездка в санаторий зачастую вызывает множество сложностей, особенно в условиях пандемии, а впереди нас ждет время длительных зимних каникул, которое можно посвятить себе, своему здоровью и здоровью близких людей.
Марина Кувшинова: "2020-й - год вызова и новых возможностей"
Сегодня 14:50
"Клиника состоялась хорошо"
Сегодня 11:10
архив чтиво

Медиа

Новогодняя ярмарка в Петрозаводске
25.11.2020 16:25
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»