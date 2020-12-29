"Забыли зайчат": музыканты Карелии представили новогодний клип (ВИДЕО)

Центр народного творчества Республики Карелия опубликовал в соцсети новогодний клип.

В паблике Центра народного творчества Республики Карелия размещен клип на песню "Забыли зайчат (кавер Клава Кока)". Сообщается, что поздравление подготовили коллективы народного творчества.

"Надеемся, что наша импровизация внесет вклад в ваше новогоднее настроение, и вы от души повеселитесь!", - написали представители Центра народного творчества.

"Пусть этот год был очень сложный, все равно в нем было много ярких и веселых моментов", - говорят авторы поста.

Организатором и автором идеи клипа выступил Иван Трифанов.