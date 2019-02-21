Задержанный за угон авто житель Карелии укусил полицейского

В Олонецком районе республики 27-летний мужчина подозревается в применении насилия в отношении сотрудника полиции.

По версии следствия, мужчина находился в помещении дежурной части полиции города Олонец, куда был доставлен после задержания по подозрению в совершении угона авто и повел себя агрессивно. Он сначала ударил оперативного дежурного, а затем укусил его за руку.

По данным Следкома Карелии, в настоящее время по делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшедшего. Мужчине грозит до пяти лет колонии.