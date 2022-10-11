«Задолбало уже»: жительница Петрозаводска возмущена ситуацией с городским транспортом

Горожанка жалуется на транспортное сообщение между Древлянкой и Первомайским проспектом.

Крик души петрозаводчанки опубликовали в паблике «Подслушано в ПТЗ | Петрозаводск». Женщина требует от властей города навести порядок с общественным транспортом.

«Задолбало уже. Сколько еще будет длиться беспорядок с транспортом? Остановка на Сорокской. Нужно на Древлянку. Время 18.55. Я с маленьким ребенком. Сколько я ждала транспорт? 25 минут. Это нормально? Ни одного 27 автобуса. Троллейбус 8 тоже уже не ходит. 25 минут я ждала 3 троллейбус, чтобы проехать 1 остановку, и у универа пересесть на 1 троллейбус. Когда будет нормальная транспортная связь между Древлянкой и Первомайским?? Администрация, ау!!! 27 автобус ходит раз в 50 мин. После 19.00 его вообще не видно. Троллейбус 8 тоже не ходит после 19.00. Вот как быть?» - пишет петрозаводчанка.

По мнению женщины, решение проблемы - троллейбус №8.

«Чтобы ходил целый день, и в выходные», - считает горожанка.

Ранее сообщалось, в Карелии изменилась стоимость проезда в городском автобусе.