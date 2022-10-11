В Карелии изменилась стоимость проезда в городском автобусе

Карелиястат представил изменение цен на минувшую неделю — подорожали проезд в транспорте и лекарства.

По данным Карелиястата, за последнюю неделю, с 18 по 24 октября, произошло серьезное снижение цен на некоторые виды продуктов питания. Так, свежие огурцы подешевели на 6,8%, сосиски и сардельки — на 4,8%, молочные смеси для детского питания — на 3,1%, молоко — на 2,5%, капуста — на 2,2.

При этом не сильно, но подорожали картофель — на 3,4%, свекла — на 2,1%. Поднялась цена на конфеты, помидоры, лук, вареные колбасы.

Среди медикаментов в цене заметно вырос валидол — на 4,5%, ренгалин — на 1,7%.

Стоимость проезда в городском автобусе увеличилась на 2,3%. При этом проживание в гостинице стало дешевле на 4,7%.