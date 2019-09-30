16:22, 30 Сентября 2019
Задолженность жителей Карелии по уплате транспортного налога достигла 345 млн рублей
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ФНС объяснила, почему жители Карелии должны сами стремиться платить транспортный налог.
Об этом сообщила сегодня пресс-служба Управления ФНС по Карелии, подводя итоги операции "Должник", прошедшей на улицах Петрозаводска.
"По состоянию на 1 сентября 2019 года долг по имущественным налогам по Республике Карелия составляет 440 млн рублей, основная сумма задолженности в размере 345 млн рублей приходится на транспортный налог физических лиц", – говорится в сообщении ФНС.
Подробнее читайте в материале интернет-газеты "Вести Карелии".
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