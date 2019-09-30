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Новости. Экономика
16:22, 30 Сентября 2019
фото: © Сергей Бобылев/ТАСС

Задолженность жителей Карелии по уплате транспортного налога достигла 345 млн рублей

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ФНС объяснила, почему жители Карелии должны сами стремиться платить транспортный налог.

Об этом сообщила сегодня пресс-служба Управления ФНС по Карелии, подводя итоги операции "Должник", прошедшей на улицах Петрозаводска.

"По состоянию на 1 сентября 2019 года долг по имущественным налогам по Республике Карелия составляет 440 млн рублей, основная сумма задолженности в размере 345 млн рублей приходится на транспортный налог физических лиц", – говорится в сообщении ФНС.

Подробнее читайте в материале интернет-газеты "Вести Карелии". 

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Комментарии

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бюджет
2019-09-30 17:51:35
А причина то в чем: в малых зарплатах и пенсиях, или высоких ставках налога? А так это бла, бла, бла.
Гость
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