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Зафиксирован еще один случай смерти через несколько минут после прививки от коронавируса

Новости. Общество
21:40, 27 Февраля 2021
фото: © Николай Смирнов / "Столица на Онего"
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Власти Литвы зафиксировали смерть человека после прививки от коронавируса.

Об этом соообщает РИА Новости со ссылкой на портал Delfi.

"Литовская служба контроля лекарств (ЛСКЛ. — прим. ред.) получила информацию о смерти человека после вакцинации от коронавируса", — отмечается в сообщении портала.

"ЛСКЛ получила данные, которые позволяют сделать вывод, что вакцинация не была причиной смерти. Но, поскольку смерть наступила через несколько минут после прививки, служба зафиксировала этот случай как еще одно сообщение о нежелательном эффекте", — сказал журналистам во время онлайн-пресс-конференции глава службы Гитис Андрюлёнис.

По словам Андрюлёниса, у пациента были проблемы с сердцем и кровеносной системой.

По словам представителя службы Ругиле Пильвинене, о смерти после принятия лекарств сообщают нечасто. Она уточнила, что покойного прививали в амбулаторном учреждении, его клиническая смерть наступила через несколько минут после вакцинации. Пациента реанимировали, но спасти не смогли.

"Это было больше случайным явлением, чем связанным с вакцинацией процессом. Мы оцениваем все тяжелые нежелательные реакции и проявления", — сообщила журналистам представитель ЛСКЛ.

В середине февраля аналогичный случай был зафиксирован в Греции.  В университетской больнице Ираклиона 85-летний мужчина скончался через восемь минут после вакцинации против COVID-19,

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