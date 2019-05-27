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Новости. Происшествия
09:05, 27 Мая 2019
фото: ТАСС / Егор Алеев

Загоревшиеся балкон и гараж пришлось тушить пожарным вечером в Петрозаводске

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В воскресенье вечером пожар вспыхнул на балконе жилого дома на Кукковке, а через час загорелся гараж на Ключевой, сообщили в ЕДДС Петрозавосдка.

Так, 26 мая в 20.41 на ул.Ровио, в доме №44 загорелся балкон.
В результате поврежден балкон. Причина, виновный, ущерб устанавливаются.

В этот же вечер, в 21.21, на ул. Олега Кошевого, ГСК "Ключевской" произошел пожар в гараже.
В результате огнем повреждены ворота гаража на площади 1 кв.м.
Причина, виновный, ущерб устанавливаются.

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