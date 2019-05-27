Загоревшиеся балкон и гараж пришлось тушить пожарным вечером в Петрозаводске

В воскресенье вечером пожар вспыхнул на балконе жилого дома на Кукковке, а через час загорелся гараж на Ключевой, сообщили в ЕДДС Петрозавосдка.

Так, 26 мая в 20.41 на ул.Ровио, в доме №44 загорелся балкон.

В результате поврежден балкон. Причина, виновный, ущерб устанавливаются.

В этот же вечер, в 21.21, на ул. Олега Кошевого, ГСК "Ключевской" произошел пожар в гараже.

В результате огнем повреждены ворота гаража на площади 1 кв.м.

Причина, виновный, ущерб устанавливаются.