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Заключенные "больнички" в Карелии нарисовали плакаты о войне (ФОТО)

Новости. Общество
17:40, 13 Апреля 2020
фото: © Столица на Онего
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В РБ-2 открылась выставка плакатов, посвященная 75-й годовщине Победы в великой отечественной войне, сообщили в УФСИН по Карелии.

В республиканской больнице для осужденных в  Медвежьегорске в рамках подготовки к празднованию 75-й годовщины Победы заключенные подготовили выставку плакатов военной тематики.

"Выставка плакатов была организована в целях развития у осужденных патриотизма, гордости и сопричастности к отечественной истории и культуре", – отмечает сотрудник воспитательного отдела учреждения майор Алексей Солодовников.


© УФСИН России по Республике Карелия

 


© УФСИН России по Республике Карелия

 


© УФСИН России по Республике Карелия

Ранее в рамках подготовки к празднованию 75-й годовщины Победы осужденные ИК-7 воссоздали события подвига сержанта артиллерии Николая Сиротина.

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