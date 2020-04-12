Заключенные "больнички" в Карелии нарисовали плакаты о войне (ФОТО)

В РБ-2 открылась выставка плакатов, посвященная 75-й годовщине Победы в великой отечественной войне, сообщили в УФСИН по Карелии.

В республиканской больнице для осужденных в Медвежьегорске в рамках подготовки к празднованию 75-й годовщины Победы заключенные подготовили выставку плакатов военной тематики.





"Выставка плакатов была организована в целях развития у осужденных патриотизма, гордости и сопричастности к отечественной истории и культуре", – отмечает сотрудник воспитательного отдела учреждения майор Алексей Солодовников.







© УФСИН России по Республике Карелия



© УФСИН России по Республике Карелия



© УФСИН России по Республике Карелия

Ранее в рамках подготовки к празднованию 75-й годовщины Победы осужденные ИК-7 воссоздали события подвига сержанта артиллерии Николая Сиротина.