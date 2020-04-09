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Заключенные в Карелии воссоздали события боя во времена ВОВ

Новости. Общество
18:20, 09 Апреля 2020
фото: © УФСИН по Карелии
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В рамках подготовки к празднованию 75-й годовщины Победы осужденные ИК-7 воссоздали события подвига сержанта артиллерии Николая Сиротина, сообщили в УФСИН по Карелии.

Осужденные студии кабельного телевидения в исправительной колонии №7 трудятся над созданием цикла передач о героях и событиях 1941-1945 годов.

При подготовке сюжета творческой группой был разработан макет сражения под городом Киричевом, в котором двадцатилетний парень в одиночку остановил немецкую колонну, подбив одиннадцать танков и семь бронемашин.

"Прикладное творчество является наиболее доступным для осужденных, обладает необходимой эмоциональностью, привлекательностью, эффективностью для развития у осужденных художественного вкуса и творческих способностей", – отметил начальник воспитательного отдела ИК-7 капитан Леонид Свердлов.

Ранее сообщалось, что по итогам всероссийского конкурса КВН среди осужденных команда ИК-7 заняла второе место.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2020-04-09 22:17:01
Не надо восхищаться заключенными. Не просто так они туда попал. И рецидив высокий у преступности. Выйдут на волю - всем отомстят. Они не будут разбираться, кто из вас либерал. :)
ПлачУ и ПлАчу
2020-04-09 19:49:53
Гениально! за деньги так просто не найдешь, а тут у таланта такой ресурс времени! Принесите ему еще материала.
новый
2020-04-09 18:35:42
События своей преступной деятельности воссоздать не хотят
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