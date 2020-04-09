Заключенные в Карелии воссоздали события боя во времена ВОВ

В рамках подготовки к празднованию 75-й годовщины Победы осужденные ИК-7 воссоздали события подвига сержанта артиллерии Николая Сиротина, сообщили в УФСИН по Карелии.

Осужденные студии кабельного телевидения в исправительной колонии №7 трудятся над созданием цикла передач о героях и событиях 1941-1945 годов.

При подготовке сюжета творческой группой был разработан макет сражения под городом Киричевом, в котором двадцатилетний парень в одиночку остановил немецкую колонну, подбив одиннадцать танков и семь бронемашин.

"Прикладное творчество является наиболее доступным для осужденных, обладает необходимой эмоциональностью, привлекательностью, эффективностью для развития у осужденных художественного вкуса и творческих способностей", – отметил начальник воспитательного отдела ИК-7 капитан Леонид Свердлов.

Ранее сообщалось, что по итогам всероссийского конкурса КВН среди осужденных команда ИК-7 заняла второе место.