Заключенные из Карелии заняли второе место во всероссийском конкурсе КВН

По итогам всероссийского конкурса КВН среди осужденных команда ИК-7 заняла второе место, сообщили в УФСИН по Карелии.

Напомним, в исправительной колонии №7 в Сегеже состоялся второй этап КВН среди осуждённых. Команда "Топоры" из ИК-7 победила.

Видеоролик с выступлением осужденных был направлен для участия в финальном этапе конкурса в Воронежский институт ФСИН России.

По итогам конкурса творческих выступлений, команда из Карелии заняла 2 место, уступив команде исправительной колонии №2 из Нижегородской области.

Кроме того, карельская команда получила приз в номинации "Лучшая юмористическая миниатюра".