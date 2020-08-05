Заключенные Карелии осваивают иностранные языки

Осужденные изучают языки с помощью самоучителей и словарей, сообщили в УФСИН по Карелии.

В библиотеке исправительной колонии №9 находится более 4,5 тысяч книг различных жанров и направлений. Особой популярностью среди осужденных пользуются романы Бориса Акунина, Грегори Дэвида Робертса, Теодора Драйзера. Есть среди осужденных граждане, изучающие с помощью самоучителей и словарей французский и польские языки.

На днях в колонии прошел литературный вечер, посвященный творчеству Федора Достоевского.

Участниками творческого вечера стали осужденные, занятые в литературном кружке.

Ранее заключенным Карелии показали фильм о безвинно осужденной падшей женщине.