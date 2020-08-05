890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Названы регионы России с наименьшими темпами роста случаев COVID-19
Сегодня 11:42
Парфенчиков разрешил многолюдные свадьбы и открыл залы библиотек в Карелии 3
05.08.2020 20:23
Ирина Мирошник: "Визитной карточке Петрозаводска вернули исторический облик" 11
Сегодня 13:11
Россельхознадзор обнаружил в Карелии опасные скотомогильники
Сегодня 10:09
Глава Карелии рассказал еще о 13 жертвах COVID-19, которые не вошли в статистику 4
Сегодня 10:32
В Карелии зафиксирована еще одна смерть пациента с COVID-19
Сегодня 09:10

Заключенные Карелии осваивают иностранные языки

Новости. Общество
18:20, 06 Августа 2020
фото: © pixabay.com
Загрузка...

Осужденные изучают языки с помощью самоучителей и словарей, сообщили в УФСИН по Карелии.

В библиотеке исправительной колонии №9 находится более 4,5 тысяч книг различных жанров и направлений. Особой популярностью среди осужденных пользуются романы Бориса Акунина, Грегори Дэвида Робертса, Теодора Драйзера. Есть среди осужденных граждане, изучающие с помощью самоучителей и словарей французский и польские языки.

На днях в колонии прошел литературный вечер, посвященный творчеству Федора Достоевского.

Участниками творческого вечера стали осужденные, занятые в литературном кружке.

Ранее заключенным Карелии показали фильм о безвинно осужденной падшей женщине.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
30.07.2020, 16:02
Министр образования Карелии ответил учительнице, заявившей о коллапсе в системе школьного образования
02.08.2020, 16:09
Бросившимся под колеса авто в Петрозаводске оказался 14-летний подросток
30.07.2020, 16:38
Страшное ДТП с участием мотоциклиста произошло сегодня в центре Петрозаводска (ВИДЕО)
01.08.2020, 13:55
Юлия Меньшова побывала в Карелии на месте съемок фильма "Любовь и голуби" спустя 38 лет (ФОТО)
03.08.2020, 16:38
В тихом центре Петрозаводска строят дом в скандинавском стиле (ФОТО)
02.08.2020, 13:36
Молодой человек бросился под колеса авто в Петрозаводске (ВИДЕО)

Аналитика

05.08.2020 16:14
Обществоведение
Затянувшееся дело 1
Дело молодого петрозаводчанина, которого избил мастер единоборств, спортсмен Джаваншир Кадашев, почти год расследовалось, а теперь рассматривается в суде по статье, которую в процессе переквалифицировали уже несколько раз.
Подготовку Карелии к 100-летнему юбилею оценят в сентябре 6
05.08.2020 09:36
Приговор никому не понравился 5
04.08.2020 13:56
Где научат быть здоровыми
31.07.2020 15:36
"Власть разыгрывает позорный спектакль" 8
31.07.2020 13:58
Вся аналитика

Чтиво

03.08.2020 09:40
Без политики
А у Вас есть иммунитет к COVID-19?
По данным Роспотребнадзора, каждый седьмой россиян уже имеет иммунитет к новой коронавирусной инфекции.
Кому нужен Богдан 2
31.07.2020 21:46
Каждый седьмой россиянин имеет иммунитет к COVID-19
27.07.2020 16:00
архив чтиво

Медиа

"Полумарафон ЗаБег" в Петрозаводске
03.08.2020 09:21
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»