Заключенным Карелии показали фильм о безвинно осужденной проститутке

Осужденным РБ-2 в Медвежьегорске продемонстрирован фильм "Воскресение души".

Фильм посвящен 120-летию романа великого русского писателя Льва Толстого "Воскресение" о трагической судьбе проститутки Катюши Масловой, которая была безвинно осуждена на каторгу.

В романе показан путь нравственного возрождения Катюши и главного героя Дмитрия Нехлюдова, который критически переосмыслил свою жизнь и нашел единственно верный для себя духовный путь.

Также осужденными подготовлен видеоролик, где один из них поделился воспоминаниями о любимой книге.

Акция ФСИН России "Твои друзья – книги" стартовала 31 июля и продлится по 7 августа. Она приурочена к Дню воспоминания любимых книг.

Ранее сообщалось, что заключенные в Карелии смогут общаться с родственниками с помощью терминалов для видеосвязи.