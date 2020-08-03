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Заключенные в Карелии смогут общаться с родственниками с помощью терминалов для видеосвязи

Новости. Общество
11:20, 04 Августа 2020
фото: © УФСИН России по Республике Карелия
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Во всех учреждениях управления исполнительной системы Карелии установят специальные терминалы для видеосвязи, сообщили в УФСИН республики.

Оборудование от компании, являющейся поставщиком услуг связи и телефонных переговоров в местах лишения свободы, появится в отдельных помещениях. Терминал представляет собой монитор с экраном, телефонной трубкой и видеокамерой. Современное техническое оснащение, необходимое для  общения осужденных с родными, также упростит контроль всех телефонных переговоров со стороны сотрудников.

Представитель компании уже презентовал руководства Управления новый проект по организации связи. Современные технологии при этом станут более качественными, доступными и дешевыми.

Планируется, что со временем видеотерминалы будут функционировать во всех учреждениях УИС Карелии.

Только за первое полугодие 2020 года осужденными, подозреваемыми и обвиняемыми в исправительных колониях и СИЗО республики было осуществлено более 175 тысяч телефонных звонков, что значительно больше, чем в аналогичном периоде предыдущего года. 

Ранее заключенные в Карелии выпустили диск о городах воинской славы.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Изя
2020-08-04 13:28:24
не жизнь , а малина )) :)
однозначно
2020-08-04 12:00:53
С пилой и кайлом общаться не хотят. Любят в шахматы играть, снежные скульптуры лепить и шашлыки в тюремной лавке покупать.
Саныч
2020-08-04 11:45:48
Гуманизация необходима. Кир меня поддержит.
кир
2020-08-04 12:19:12
Саныч, поддержу при условии, что вторая ходка будет последней.
Саныч
2020-08-04 12:42:45
кир, вот здесь солидарен в чем-то.
кир
2020-08-04 15:34:40
Саныч, изменить природу человека почти невозможно. Звериный рык можно страхом удержать. Все остальные увещевания просто не действуют.
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