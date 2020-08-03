Заключенные в Карелии смогут общаться с родственниками с помощью терминалов для видеосвязи

Во всех учреждениях управления исполнительной системы Карелии установят специальные терминалы для видеосвязи, сообщили в УФСИН республики.

Оборудование от компании, являющейся поставщиком услуг связи и телефонных переговоров в местах лишения свободы, появится в отдельных помещениях. Терминал представляет собой монитор с экраном, телефонной трубкой и видеокамерой. Современное техническое оснащение, необходимое для общения осужденных с родными, также упростит контроль всех телефонных переговоров со стороны сотрудников.

Представитель компании уже презентовал руководства Управления новый проект по организации связи. Современные технологии при этом станут более качественными, доступными и дешевыми.

Планируется, что со временем видеотерминалы будут функционировать во всех учреждениях УИС Карелии.

Только за первое полугодие 2020 года осужденными, подозреваемыми и обвиняемыми в исправительных колониях и СИЗО республики было осуществлено более 175 тысяч телефонных звонков, что значительно больше, чем в аналогичном периоде предыдущего года.

Ранее заключенные в Карелии выпустили диск о городах воинской славы.