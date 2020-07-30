Заключенные в Карелии выпустили диск о городах воинской славы

В исправительной колонии №7 записали диск о городах воинской славы, который будут использовать при работе с осужденными в колониях республики, сообщили в УФСИН Карелии.

С февраля по июль 2020 года, осужденные в ИК-7 трудились над созданием серии информационно-познавательных видеороликов, занимались в библиотеке, вычитывая книги о Великой Отечественной войне, изучая создание новых спецэффектов при обработке и монтаже видео. По завершению нескольких выпусков, пришла идея собрать все серии воедино и записать диск, который в дальнейшем можно использовать при работе с осужденными не только в ИК-7, но и в других колониях республики.





Для реализации проекта было привлечено 18 осужденных. Каждый из них рассказал о героических событиях наших воинов в городах воинской славы. В качестве фоновой заставки были использованы печатные тематические плакаты, которые предварительно были оцифрованы и подготовлены для работы в графических редакторах.

"Как только мы увидели эту пачку тематических плакатов, то сразу же пришла идея сделать про каждый город небольшой видеоролик. А в качестве наполнения использовать сами плакаты – этакий "Hand Made" в цифровом виде", - рассказал один из авторов идеи.

Ранее осужденный исправительной колонии №7 - основатель и главный режиссер студии кабельного телевидения "Выгозерье" подготовил специальную пошаговую инструкцию по созданию и выпуску видеосюжета.