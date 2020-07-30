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Заключенные в Карелии выпустили диск о городах воинской славы

Новости. Общество
17:20, 30 Июля 2020
фото: © УФСИН России по Республике Карелия
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В исправительной колонии №7 записали диск о городах воинской славы, который будут использовать при работе с осужденными в колониях республики, сообщили в УФСИН Карелии.

С февраля по июль 2020 года, осужденные в ИК-7 трудились над созданием серии информационно-познавательных видеороликов, занимались в библиотеке, вычитывая книги о Великой Отечественной войне, изучая создание новых спецэффектов при обработке и монтаже видео. По завершению нескольких выпусков, пришла идея собрать все серии воедино и записать диск, который в дальнейшем можно использовать при работе с осужденными не только в ИК-7, но и в других колониях республики.

Для реализации проекта было привлечено 18 осужденных. Каждый из них рассказал о героических событиях наших воинов в городах воинской славы. В качестве фоновой заставки были использованы печатные тематические плакаты, которые предварительно были оцифрованы и подготовлены для работы в графических редакторах.

"Как только мы увидели эту пачку тематических плакатов, то сразу же пришла идея сделать про каждый город небольшой видеоролик. А в качестве наполнения использовать сами плакаты – этакий "Hand Made" в цифровом виде", - рассказал один из авторов идеи.

Ранее осужденный исправительной колонии №7 - основатель и главный режиссер студии кабельного телевидения "Выгозерье" подготовил специальную пошаговую инструкцию по созданию и выпуску видеосюжета.

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Комментарии

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новый
2020-07-30 18:16:09
Не хотят исправляться трудом, хотят быть блогерами с трехразовым питанием и шахматными турнирами за счет добросовестных налогоплательщиков, у которых тырили кошельки, били, душили и педофилили. Вот такая у них воинская слава. У надзорных органов совсем крыша поехала. Скоро начнут обращаться: товарищ заключенный, извините, что помешали вашему послеобеденному отдыху, но всей администрацией просим изволить прибыть на полдник отведать молока с печеньем, ибо положено по тяжкой статье.
кир
2020-07-30 17:38:26
В колониях живут как при советской власти. На сообщают, чтоб не боялись туда идти, если придется. :)
Гость
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