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Заключенные Карелии подарили кадетам макеты сражений Великой Отечественной войны

Новости. Общество
18:40, 12 Мая 2020
фото: победитель конкурса © УФСИН России по Республике Карелия
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Макеты сражений войны, которые создали заключенные карельских колоний для конкурса к 75-летию Победы, будут переданы в Петрозаводское президентское кадетское училище, сообщили в УФСИН Карелии.

УФСИН Карелии провело среди заключенный колоний конкурс на лучшую диораму, макет, реконструкцию, посвященную 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Для участия в финале были отобраны 5 макетов:
- реконструкция сражения на Курской дуге 1943 года из ФКУ ИК-9
- макет оборонительных сооружений на горе Лысуха близ города Медвежьегорска изготовили в ФКЛПУ РБ-2
- реконструкция подвига старшего сержанта артиллерии Николая Сиротина в сражении под городом Киричевом от ФКУ ИК-7
- макет боевых действий на Карельском перешейке в 1944 году подготовили осужденные ФКУ ЛИУ-4
- в ФКУ ИК-1 изготовили реконструкции сражения советских войск с немецкими захватчиками восточнее города Ельца вблизи хутора Вязовой.

В представленных работах оценивались творческий подход, креативность мышления и реалистичность представленных событий.

Накануне Дня Победы завершилось подведение итогов финала конкурса, по результатам которого первое место заняла работа осужденных ФКУ ИК-9, второе место досталось макеты из ФКУ ЛИУ-4, третье место у реконструкции от ФКУ ИК-1.

Все макеты и реконструкции решено передать в Петрозаводское президентское кадетское училище для организации и проведения воспитательной работы с кадетами, отметили в ведомстве.

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