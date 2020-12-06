Заключенные Карелии сняли лучший в России видеоролик о Великой Отечественной войне

Видеоролик, подготовленный к 75-летию Победы осужденными колонии №7, занял первое место на конкурсе среди исправительных учреждений, заявила пресс-служба УФСИН Карелии.

Студия кабельного телевидения "Выгозерье", расположенная в исправительном учреждении, на постоянной основе выпускает видеоролики и новостные репортажи.

Ролик, посвященный мероприятиям, проходящим в исправительной колонии в честь празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, занял первое место в конкурсе ФСИН России на лучший видеоролик среди осужденных.

В ведомстве напомнили, что видеостудия была создана в 2019 году для осуществления единого информационного пространства учреждения, организации полезной занятости осужденных, и проведения профилактических мероприятий. В обязанности осужденных-работников телестудии входит поиск информационных поводов, сбор и обработка информации, фотосъемка, видеосъемка и монтаж сюжетов.