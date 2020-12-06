890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Конгресс США принял резолюцию в защиту осужденного за педофилию Дмитриева в Карелии 33
Сегодня 06:40
Патриотизм и бутафория 2
Новое
Сегодня 16:35
Коронавирус может оказывать негативное влияние на мужское здоровье 2
06.12.2020 19:40
В Прионежском районе Карелии скончался талантливый руководитель и организатор Петр Филиппович Востриков
Сегодня 15:40
Чубайс "отметил" назначение на новую должность, выстрелив из пушки 3
06.12.2020 20:40
Еще два человека умерли от коронавируса в Карелии
Сегодня 09:03
Стали известны подробности лобового столкновения легковушки и фургона в Петрозаводске
Сегодня 10:27

Заключенные Карелии сняли лучший в России видеоролик о Великой Отечественной войне

Новости. Общество
18:00, 07 Декабря 2020
фото: УФСИН Карелии
Загрузка...

Видеоролик, подготовленный к 75-летию Победы осужденными колонии №7, занял первое место на конкурсе среди исправительных учреждений, заявила пресс-служба УФСИН Карелии.

Студия кабельного телевидения "Выгозерье", расположенная в исправительном учреждении, на постоянной основе выпускает видеоролики и новостные репортажи.

Ролик, посвященный мероприятиям, проходящим в исправительной колонии в честь празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, занял первое место в конкурсе ФСИН России на лучший видеоролик среди осужденных.

В ведомстве напомнили, что видеостудия была создана в 2019 году для осуществления единого информационного пространства учреждения, организации полезной занятости осужденных, и проведения профилактических мероприятий. В обязанности осужденных-работников телестудии входит поиск информационных поводов, сбор и обработка информации, фотосъемка, видеосъемка и монтаж сюжетов.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2020-12-07 18:20:52
Не жизнь, а красота. Не бойтесь туда попасть. В этом смысл рекламы лагерной жизни.
однозначно
2020-12-07 18:13:51
Ночной фотограф будет журнал здоровья издавать . По ночам.
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
03.12.2020, 19:44
Парфенчиков отправил школьников Карелии на каникулы и дистант (СРОЧНО)
30.11.2020, 14:39
Жительница Карелии требует вмешательства омбудсмена Бойченко в ситуацию с "бардаком в поликлиниках"
02.12.2020, 09:17
Новый рекорд по числу зараженных коронавирусной инфекцией за сутки установлен в Карелии
02.12.2020, 09:21
Число жертв коронавируса в Карелии выросло до 106
06.12.2020, 14:40
Пациенты в ужасе от состояния отделения в Железнодорожной больнице Петрозаводска (ФОТО)
03.12.2020, 14:19
Создатель школы самбо в Карелии Илья Шегельман умер от коронавируса

Аналитика

Сегодня 16:35
Тема недели
Патриотизм и бутафория 2
В Карелии открылся бутафорский концентрационный лагерь, в котором казаки будут учить подростков родину любить.
Роман Голубев: "Дистанционное обучение – это временная мера"
Сегодня 15:20
Безбедная старость – не мечта, а реальный результат ваших личных усилий
Сегодня 10:14
Хотите как в Новокузнецке? 11
04.12.2020 14:20
Флаг Ухтинской республики как "нематериальная культурная ценность" 12
04.12.2020 12:53
Вся аналитика

Чтиво

02.12.2020 13:15
Без политики
Костная клиника: таблетки вас не спасут
За 17 лет "Костная клиника" стала не только одной из ведущих ортопедических клиник на Северо-Западе, но и исключительным центром, где помогают избежать серьёзных операций и вернуть здоровье и молодость суставам.
Включите "режим сбережения энергии" 1
30.11.2020 12:37
Почему российская комедия "Непосредственно Каха!" бьёт все рекорды
26.11.2020 09:55
архив чтиво

Медиа

Новогодняя ярмарка в Петрозаводске
25.11.2020 16:25
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»