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Заключенные Карелии выбирают "Сто лет одиночества"

Новости. Общество
11:29, 23 Июля 2020
фото: © Столица на Онего
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В учреждениях УФСИН Карелии составлен рейтинг самых популярных книг среди карельских осужденных.

Как сообщает УФСИН Карелии, по опросу осужденных, работающих в библиотеках исправительных учреждений и сотрудников СИЗО, отвечающих за выдачу книг, самыми читаемыми книгами в исправительных колониях и СИЗО Карелии летом 2020 года стали:

- Борис Акунин серия книг Приключения Эраста Фандорина;
- Габриель Гарсия Маркес "Сто лет одиночества"
- Грегори Дэвид Робертс "Шантарам", "Тень горы"
- Джеймс Роллинс "Амазония", "Айсберг", "Бездна"
- Дэн Браун "Ангелы и Демоны", "Инферно", "Цифровая крепость", "Код Да Винчи"
- Стиг Ларссон "Девушка с татуировкой дракон", "Девушка, которая застряла в паутине"
- Федор Михайлович Достоевский "Преступление и наказание", "Братья Карамазовы"; - Лев Николаевич Толстой "Война и Мир", "Воскресение", "Анна Каренина"
- исторические романы Валентина Пикуля;
- Эрих Мария Ремарк "Три товарища", "Черный обелиск"

Примечательно, что в исправительной колонии №9 особым спросом пользуются экранизированные бестселлеры популярной серии романов американской писательницы Стефании Майер "Сумерки", в ИК-7 и ИК-9 очередь на книги Джеймса Роллинса, а в СИЗО-1 граждане записываются в очередь за книгами братьев Стругацких и романом Стивена Кинга "Зеленая миля".

Удивительно, но в библиотеках есть спрос на словари и самоучители иностранных языков. Так, например, в исправительной колонии №9 осужденные изучают французский и польский языки, в СИЗО-2 ряд граждан изучают немецкий и финский языки, в РБ-2 пользуются спросом самоучители по английскому и испанскому языкам, а в ИК-7 высокий спрос на зарубежную литературу на английском языке.

Кроме того, весной больше читают романов и книг о Великой Отечественной войне, летом больше берут фантастику, приключения и детективы, зимой русскую и зарубежную классику.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Ткачев
2020-07-23 13:12:20
"Удивительно, но в библиотеках есть спрос на словари и самоучители иностранных языков."
Откинуться - посольства брать будут.
новый
2020-07-23 13:26:50
Ткачев, Алиханов в сизо хотел иврит изучить. Об успехах не отчитался.
новый
2020-07-23 12:10:42
Либерастня утверждает, что у зеков самая любимая книга - которую ночной фотограф написал . С картинками. Журнал здоровья называется.
zanoza
2020-07-23 11:55:44
Какие разборчивые читатели находятся в заключении.
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