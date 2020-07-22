Заключенные Карелии выбирают "Сто лет одиночества"

В учреждениях УФСИН Карелии составлен рейтинг самых популярных книг среди карельских осужденных.

Как сообщает УФСИН Карелии, по опросу осужденных, работающих в библиотеках исправительных учреждений и сотрудников СИЗО, отвечающих за выдачу книг, самыми читаемыми книгами в исправительных колониях и СИЗО Карелии летом 2020 года стали:

- Борис Акунин серия книг Приключения Эраста Фандорина;

- Габриель Гарсия Маркес "Сто лет одиночества"

- Грегори Дэвид Робертс "Шантарам", "Тень горы"

- Джеймс Роллинс "Амазония", "Айсберг", "Бездна"

- Дэн Браун "Ангелы и Демоны", "Инферно", "Цифровая крепость", "Код Да Винчи"

- Стиг Ларссон "Девушка с татуировкой дракон", "Девушка, которая застряла в паутине"

- Федор Михайлович Достоевский "Преступление и наказание", "Братья Карамазовы"; - Лев Николаевич Толстой "Война и Мир", "Воскресение", "Анна Каренина"

- исторические романы Валентина Пикуля;

- Эрих Мария Ремарк "Три товарища", "Черный обелиск"

Примечательно, что в исправительной колонии №9 особым спросом пользуются экранизированные бестселлеры популярной серии романов американской писательницы Стефании Майер "Сумерки", в ИК-7 и ИК-9 очередь на книги Джеймса Роллинса, а в СИЗО-1 граждане записываются в очередь за книгами братьев Стругацких и романом Стивена Кинга "Зеленая миля".

Удивительно, но в библиотеках есть спрос на словари и самоучители иностранных языков. Так, например, в исправительной колонии №9 осужденные изучают французский и польский языки, в СИЗО-2 ряд граждан изучают немецкий и финский языки, в РБ-2 пользуются спросом самоучители по английскому и испанскому языкам, а в ИК-7 высокий спрос на зарубежную литературу на английском языке.

Кроме того, весной больше читают романов и книг о Великой Отечественной войне, летом больше берут фантастику, приключения и детективы, зимой русскую и зарубежную классику.