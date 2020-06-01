Заключенные Карелии запустили цикл обучающих видеороликов под названием "Своими руками"

В студии кабельного телевидения исправительной колонии №7 стартовал новый проект, в котором заключенные будут рассказывать о процессе производства различных изделий, сообщили в УФСИН Карелии.

В конце мая команда студии кабельного телевидения "Выгозерье" ФКУ ИК-7 приступила к съемкам серии познавательных видеороликов под названием "Своими руками".

Цикл будет содержать в себе детальную видеоинструкцию с комментариями специалистов, рассказывающих о процессе производства изделий на различных производственных участках колонии.

Пилотный выпуск данного проекта пришелся на участок "Бондарный", где осужденный Николай Морковкин на примере такого изделия, как пятилитровый Ушат, подробно объяснил и показал все детали производства.

По мнению администрации учреждения, подобные инструкции позволят устроившимся на работу "новичкам" получить подробное представление не только об этапах изготовления изделий, но и о производственных процессах в целом.