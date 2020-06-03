Заключенные подростки в Карелии рассказали, как проведут свой первый день на воле

Подростки, находящиеся в следственном изоляторе №2 в Сегеже, рассказали, что они сделают в первый день, когда окажутся на свободе, сообщили в УФСИН Карелии.

В День защиты детей, 1 июня, несовершеннолетним, содержащимся в СИЗО, было предложено составить рассказ при помощи метафорических ассоциативных карт, о том, как они провели бы свой день на свободе.

Подростки начинали свои рассказы со слов: "Выйдя на один день на волю, я бы первым делом поехал домой и повидался с родными и близкими".

Из рассказов подростков отчетливо прослеживается то самое важное, чего лишается человек, совершив преступление, и как воспринимается ими мир в условиях лишения свободы.

Подобные задания помогают людям, лишившимся свободы, переосмыслить свою жизнь. Все без исключения несовершеннолетние, принявшие участие в опросе, единогласны в том, что "сюда бы мне возвращаться больше не хотелось"...

По окончании занятия подросткам были вручены сладкие подарки.