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Заключенные подростки в Карелии рассказали, как проведут свой первый день на воле

Новости. Общество
08:11, 04 Июня 2020
фото: УФСИН Карелии
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Подростки, находящиеся в следственном изоляторе №2 в Сегеже, рассказали, что они сделают в первый день, когда окажутся на свободе, сообщили в УФСИН Карелии.

В День защиты детей, 1 июня, несовершеннолетним, содержащимся в СИЗО, было предложено составить рассказ при помощи метафорических ассоциативных карт, о том, как они провели бы свой день на свободе.

Подростки начинали свои рассказы со слов: "Выйдя на один день на волю, я бы первым делом поехал домой и повидался с родными и близкими".

Из рассказов подростков отчетливо прослеживается то самое важное, чего лишается человек, совершив преступление, и как воспринимается ими мир в условиях лишения свободы.

Подобные задания помогают людям, лишившимся свободы, переосмыслить свою жизнь. Все без исключения несовершеннолетние, принявшие участие в опросе, единогласны в том, что "сюда бы мне возвращаться больше не хотелось"...

По окончании занятия подросткам были вручены сладкие подарки.

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