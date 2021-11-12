890x80
Реклама
Клиентский центр филиала «Карельский» ТГК-1 напоминает о возможности оплаты услуг ЖКХ онлайн и БЕЗ КОМИССИИ в личном кабинете
12.11.2021 14:42
Помогите старшему поколению разобраться в сервисах онлайн платежей
15.11.2021 10:00
Путин уволил главу ФСИН России 8
Сегодня 12:58

Заключенные смастерили сразу 10 контейнерных площадок для Петрозаводска

Новости. Общество
18:40, 25 Ноября 2021
фото: © УФСИН России по Республике Карелия

Новости партнеров

В ИК-9 изготовили 10 контейнерных площадок для сбора твердых бытовых отходов, сообщили в УФСИН по Карелии.

В рамках заключенных контрактов с администрацией Петрозаводска осужденные в исправительной колонии №9 выполнили заказ на изготовление 10 современных контейнерных площадок из древесно-полимерных композитных панелей. Они же и установили площадки для ТБО в микрорайоне Древлянка.

За время реализации «мусорной реформы» на территории республики в ИК-9 уже налажено производство контейнерных площадок закрытого типа для сбора и хранения отходов, а также металлических контейнеров для их накопления. Здесь могут изготовить конструкции любой конфигурации и габаритов.

Как отметили в УФСИН ПО Карелии, руководство Управления проводит целенаправленную работу по развитию производственного сектора уголовно -исполнительной системы в сотрудничестве с представителями власти, бизнес - сообщества и общественности. Осужденные, работающие в колониях, получают зарплату и гасят долги по имеющимся исковым обязательствам.

Ранее глава Петрозаводска объяснил, почему мусорные баки не закатывают в новые постройки.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Полезный
2021-11-25 19:34:08
Ночной фотограф не принимает участие в трудовой и общественной жизни отряда
кир
2021-11-25 18:53:32
Без заключенных нам нельзя никак. Они проникли во все сферы жизни. Одни уже сидят, а другие ещё не посажены.
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
22.11.2021, 16:10
ГИБДД отказывается регистрировать авто с допоборудованием даже от официальных дилеров
18.11.2021, 17:40
Город в Карелии попал в тройку «ажиотажных» направлений на Новый год
20.11.2021, 14:56
«Каждый, у кого есть балкон, должен взять хотя бы одну бездомную кошку»
21.11.2021, 13:20
На трассе «Сортавала» из багажника машины вывалился труп с отрезанной головой
19.11.2021, 12:50
«Никаких подушек безопасности»: представители бизнеса в Карелии за тотальное введение QR-кодов
24.11.2021, 16:34
Водитель вышел из фургона в Петрозаводске и, шатаясь, пал на снег (ВИДЕО)

Аналитика

Сегодня 15:49
Обществоведение
Чичин в розыске
Петрозаводский суд принял решение об аресте обвиняемого в коррупции при ремонте карельских дорог Игоря Чичина и объявил его в розыск.
«Давайте следить за качеством воды вместе»
Сегодня 08:10
Дмитрий Фабрикантов: «Нужно отталкиваться от потребностей людей»
24.11.2021 10:33
Осадок городских стоков превратят в компост 1
24.11.2021 09:48
Клиники на Чайкиной: экстренная помощь при травме
23.11.2021 16:27
Вся аналитика

Чтиво

Сегодня 15:11
Личное мнение
«Антиваксеры» как новые «внутренние враги» 3
Зачем Росздравнадзор решил выявлять в соцсетях противников вакцинации?
Вы уволены! 8
23.11.2021 14:01
Тайна ванной комнаты 4
19.11.2021 10:30
архив чтиво

Медиа

Оплата услуг ТГК-1 онлайн и без комиссии
15.11.2021 10:48
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»