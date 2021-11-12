Заключенные смастерили сразу 10 контейнерных площадок для Петрозаводска

В ИК-9 изготовили 10 контейнерных площадок для сбора твердых бытовых отходов, сообщили в УФСИН по Карелии.

В рамках заключенных контрактов с администрацией Петрозаводска осужденные в исправительной колонии №9 выполнили заказ на изготовление 10 современных контейнерных площадок из древесно-полимерных композитных панелей. Они же и установили площадки для ТБО в микрорайоне Древлянка.

За время реализации «мусорной реформы» на территории республики в ИК-9 уже налажено производство контейнерных площадок закрытого типа для сбора и хранения отходов, а также металлических контейнеров для их накопления. Здесь могут изготовить конструкции любой конфигурации и габаритов.

Как отметили в УФСИН ПО Карелии, руководство Управления проводит целенаправленную работу по развитию производственного сектора уголовно -исполнительной системы в сотрудничестве с представителями власти, бизнес - сообщества и общественности. Осужденные, работающие в колониях, получают зарплату и гасят долги по имеющимся исковым обязательствам.

Ранее глава Петрозаводска объяснил, почему мусорные баки не закатывают в новые постройки.