Заключенные в Карелии бегали в мешках на Масленицу

В исправительных учреждениях Карелии отметили Масленицу, сообщили в УФСИН республики.

В Сегежских колониях №1 и №4 состоялись традиционные масленичные гуляния.

Во время праздничных мероприятий проходили шуточные спортивные состязания: бег в мешках, ходьба на ходулях, метание валенка, перетягивание каната, бои на подушках. По окончании состязаний участники соревнований пили чай с блинами.



Фото УФСИН Карелии

Подобные мероприятия проводятся в учреждениях УФСИН России по Республике Карелия с целью создания позитивной атмосферы в кругу осужденных, развития у них коммуникативных навыков, а также приобщения к народным традициям.