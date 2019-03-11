Заключенные в Карелии бегали в мешках на Масленицу

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В исправительных учреждениях Карелии отметили Масленицу, сообщили в УФСИН республики.
В Сегежских колониях №1 и №4 состоялись традиционные масленичные гуляния.
Во время праздничных мероприятий проходили шуточные спортивные состязания: бег в мешках, ходьба на ходулях, метание валенка, перетягивание каната, бои на подушках. По окончании состязаний участники соревнований пили чай с блинами.
Подобные мероприятия проводятся в учреждениях УФСИН России по Республике Карелия с целью создания позитивной атмосферы в кругу осужденных, развития у них коммуникативных навыков, а также приобщения к народным традициям.
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