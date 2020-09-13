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Заключенные в Карелии смастерили для своей студии телевидения звукоизоляционную кабину

Новости. Общество
11:44, 14 Сентября 2020
фото: © УФСИН по Карелии
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В студии кабельного телевидения "Медведь" В РБ-2 появилось новое оборудование, сообщили в УФСИН по Карелии.

Осужденные по своей инициативе своими силами сделали звукоизоляционную кабинку в студии кабельного телевидения учреждения. Это позволит улучшить качество инструментальных и вокальных треков, исключив посторонний шум.

Как отмечают в УФСИН, кабельное телевидение в исправительных учреждениях решает сразу несколько задач. С его помощью заключенных информируют о происходящих изменениях и событиях в обществе, ведут разъяснительную работу об изменениях в законодательстве, а также дают возможность заниматься творчеством.

В студии снимают сюжеты и пишут статьи обо всём, чем живёт учреждение. Сами осужденные признаются, что такое телевидение им нравится.

Ранее заключенные из Карелии показали себя на шоу "Голос".

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