Заключенные из Карелии показали себя на шоу "Голос"

В исправительной колонии №7 определили финалистов вокального шоу "Голос", сообщили в УФСИН по Карелии.

В финал вышли 9 исполнителей из числа осужденных, покорившие зрителей своим вокалом.

Участие в конкурсе было добровольным, все желающие имели возможность выступить перед публикой, записав видеоклип в студии кабельного телевидения. Участники сами выбирали композицию для выступления, с экранов телевизоров звучали песни из репертуара Аллы Пугачевой, Валерия Меладзе, Авета Макарьяна, Басты, БИ-2, Петлюры и др.

Победителей каждого этапа определяли путем голосования, в котором принимали участие, как осужденные, так и сотрудники администрации. Совсем скоро по результатам итогового голосования станут известны имена 3 победителей.