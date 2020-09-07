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Заключенные из Карелии показали себя на шоу "Голос"

Новости. Общество
11:17, 08 Сентября 2020
фото: © УФСИН России по Республике Карелия
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В исправительной колонии №7 определили финалистов вокального шоу "Голос", сообщили в УФСИН по Карелии.

В финал вышли 9 исполнителей из числа осужденных, покорившие зрителей своим вокалом.

Участие в конкурсе было добровольным, все желающие имели возможность выступить перед публикой, записав видеоклип в студии кабельного телевидения. Участники сами выбирали композицию для выступления, с экранов телевизоров звучали песни из репертуара Аллы Пугачевой, Валерия Меладзе, Авета Макарьяна, Басты, БИ-2, Петлюры и др.

Победителей каждого этапа определяли путем голосования, в котором принимали участие, как осужденные, так и сотрудники администрации. Совсем скоро по результатам итогового голосования станут известны имена 3 победителей.

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Комментарии

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кир
2020-09-08 11:20:13
Достали уже с зеками.
Гость
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