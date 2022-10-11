Заключенных женщин в Карелии научили печь калитки

Женщины, отбывающие наказание на участке колонии-поселении при ИК-9 в Петрозаводске, приняли участие в кулинарном мастер-классе, сообщили в УФСИН по Карелии.

В преддверии Дня народного единства женщины из колонии-поселения при ИК-9 познали тонкости и секреты приготовления карельских калиток. На организованном для заключенных масстер-классе был опробован один из рецептов: женщины раскатали тесто, вылепили заготовки нужной формы и наполнили их начинкой — картофельным пюре.

После мастер-класса состоялось чаепитие, на котором участницы продегустировали получившиеся традиционные пирожки.

В УФСИН отметили, подобные мероприятия проводятся для того, чтобы осужденные женщины, отбывающие наказание не теряли социальных навыков, в том числе не забывали, как готовить те или иные блюда.

Ранее сообщалось, заключенных женщин в Карелии лечат от алкоголизма с помощью метафорических ассоциативных карт.