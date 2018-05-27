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Новости. Политика
11:58, 27 Мая 2018

Закон о детях войны в Карелии будет заморожен на неопределенный срок

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Глава Карелии Артур Парфенчиков предложил отложить рассмотрение законопроекта "О детях войны" на неопределенный срок.

Глава Карелии Артур Парфенчиков считает несвоевременным и нецелесообразным принятие регионального закона "О детях войны", который предполагает официальное утверждение статуса этой категории граждан, переживших войну в детском возрасте (речь идет о жителях республики, родившихся в период с 1928-го по сентябрь 1945 года). Об этом говорится в письме, которое Парфенчиков направил в Законодательное собрание Карелии в ответ на инициативу депутатов от КПРФ.  В нем глава Карелии в целом положительно отзывается о законопроекте, но при этом заявляет, что аналогичная инициатива внесена на рассмотрение Госдумы, поэтому предлагает карельский закон не рассматривать, а подождать решения на федеральном уровне.

По сути, это означает, что законопроект, за который вот уже более года борются местные коммунисты, в Карелии будет заморожен на неопределенный срок, так как в Москве на уровне Госдумы он уже несколько лет отфутболивается "Единой Россией". И Парфенчиков не может об этом не знать, коль уж рассматривал вопрос и ставил свою подпись под этим письмом.

Подробнее читайте здесь.

 

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2018-05-27 14:28:19
Сколько можно мусолить тему?
viki
2018-05-27 14:23:10
Парфенчиков сделал все правильно.
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