Закон об отмене банковских комиссий за переводы в другой регион вступил в силу

В России вступил в силу закон об отмене "банковского роуминга" - банки не могут взимать комиссию за денежные переводы между своими же региональными отделениями.

"Размер комиссионного вознаграждения, взимаемого кредитной организацией при осуществлении операций по переводу денежных средств между банковскими счетами физических лиц в этой кредитной организации, не может быть обусловлен открытием указанных банковских счетов в разных обособленных подразделениях (внутренних структурных подразделениях) кредитной организации", - говорится в тексте документа.

Что делать, исли банк отказывается отменять комиссию за межрегиональные денежные переводы, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".