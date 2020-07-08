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Закон одобрен: Иностранцам станет проще получить российское гражданство

Новости. Общество
22:00, 08 Июля 2020
фото: © Александр Рюмин/ ТАСС
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Документ предусматривает обязательную государственную дактилоскопическую регистрацию для иностранцев, приобретающих гражданство РФ.

Сегодня Совет Федерации одобрил закон о получении гражданства РФ в упрощенном порядке всеми иностранцами, чьи дети уже имеют российские паспорта и достигли 18 лет, а также об обязательной государственной дактилоскопической регистрации для иностранцев, приобретающих гражданство РФ, пишет ТАСС.

Как рассказал первый заместитель председателя комитета СФ по конституционному законодательству и госстроительству Владимир Полетаев, законом устанавливается возможность приобретения российского гражданства в упрощенном порядке без соблюдения условия о сроке проживания для любого иностранного гражданина, проживающего в России и имеющего дееспособных детей, достигших 18 лет и являющихся гражданами России, а не только для тех, кто является нетрудоспособным, как это предусмотрено в настоящее время.

"В связи с уточнением перечня лиц, которые вправе обратиться с заявлением о приеме в гражданство РФ в упрощенном порядке ребенка и недееспособного лица, являющихся иностранными гражданами и лицами без гражданства, появляется возможность принимать решения о приобретении гражданства РФ в упрощенном порядке по заявлениям законных представителей в отношении детей, достигших совершеннолетия в период рассмотрения соответствующих заявлений", – сказал сенатор.

Кроме того, законом предусмотрено снятие ограничения для лиц, признанных в установленном порядке носителями русского языка, по подаче заявлений о выдаче уведомления о возможности приема в гражданство РФ только в тот территориальный орган МВД России, решением комиссии которого иностранец признан носителем русского языка.

"Одна из новелл закона – проведение обязательной дактилоскопической регистрации иностранных граждан и лиц без гражданства, приобретающих гражданство Российской Федерации, к которым данная процедура не применялась. Указанные положения преследуют главной целью обеспечение безопасности Российской Федерации и противодействие проникновению на территорию страны лиц, причастных к террористической деятельности", – отметил Полетаев.

Кроме того, устанавливаются полномочия МВД России по утверждению формы и порядка подачи уведомления о наличии иного гражданства или документа на право постоянного проживания в иностранном государстве.

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