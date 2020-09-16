Законопроект о повышении НДФЛ для богатых поступил в Госдуму

Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о повышении ставки НДФЛ до 15% при налогообложении доходов физлиц, превышающих 5 млн рублей в год.

Документ размещен в электронной базе данных нижней палаты парламента.

Процесс администрирования этих доходов будет автоматизирован, не увеличит административную нагрузку на налогоплательщиков, и не потребует сдачи дополнительной налоговой декларации в налоговые органы, говорится в пояснительной записке к документу. Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".