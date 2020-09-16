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Законопроект о повышении НДФЛ для богатых поступил в Госдуму

Новости. Общество
16:06, 17 Сентября 2020
фото: pixabay
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Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о повышении ставки НДФЛ до 15% при налогообложении доходов физлиц, превышающих 5 млн рублей в год.

Документ размещен в электронной базе данных нижней палаты парламента.

Процесс администрирования этих доходов будет автоматизирован, не увеличит административную нагрузку на налогоплательщиков, и не потребует сдачи дополнительной налоговой декларации в налоговые органы, говорится в пояснительной записке к документу.

Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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