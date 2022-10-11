Поправку о прямых выборах глав муниципальных округов собираются внести в парламент Карелии

Фракция «Яблоко» в парламенте Карелии собирается предложить изменения в законодательстве, чтобы добиться введения прямых выборов глав муниципальных округов.

Об этом сообщила сегодня лидер фракции Эмилия Слабунова на заседании парламентского комитета по госустройству и местному самоуправлению.

По ее мнению, такая поправка необходима в рамках реформы местного самоуправления, которая началась в Карелии. Реформа предусматривает, что городские и сельские поселения объединяются в муниципальные округа, а их главы избираются депутатами местных советов. Также в рамках реформы сельские администрации упраздняются, а вместо них создаются территориальные представительства в структуре администраций муниципальных округов.

«Главы администраций сельских поселений теперь не выбираются — это чиновники, которые будут назначаться руководством муниципального округа, поэтому чрезвычайно важно, чтобы глава муниципального округа избирался на прямых выборах…», — заявила Слабунова.

По ее мнению, в условиях реформы прямые выборы повысят доверие населения к муниципальным властям.

В ответ на это депутат Леонид Лиминчук предложил партии «Яблоко» повышать доверие населения путем участия в выборах депутатов местных советов.

«Партия „Яблоко“ самоустранилась от проведения избирательных кампаний на местном уровне. Фактически нет представителей ни в одном из муниципалитетов… Люди требуют прежде всего работы и работы не только от конкретного чиновника, который там может сидеть, а может не сидеть в этом населенном пункте, но и от депутатов, которые представляют эту территорию», — сказал Лиминчук.