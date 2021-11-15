Законопроекты о тотальном введении QR-кодов направлены в регионы для обсуждения

Законопроекты о введении QR-кодов для граждан при посещении общественных мест, массовых мероприятий и на транспорте направлены в рассылку для обсуждения в регионы, в Общественную и Счетную палаты, Совет Федерации.

Как сообщает ТАСС, об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

«Принято решение направить инициативы в рассылку для обсуждения до 14 декабря включительно — в регионы, в Общественную палату, Счетную палату, Совет Федерации», — написал он в своем Telegram-канале.

Володин заметил, что у «законодателей, органов исполнительной власти, представителей общественности и бизнеса, экспертов будет возможность их внимательно изучить, высказать свои замечания и предложения».

Руководитель фракции «Единая Россия» Владимир Васильев добавил, что для депутатов «важно детально обсудить законопроекты и вынести взвешенное решение».