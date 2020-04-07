Закрытие предприятий Карелии на карантин официально признано форс-мажором со всеми вытекающими

Решение главы Карелии о приостановке во время карантина деятельности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей является форс-мажорным обстоятельством, которое будет учитываться при рассмотрении споров.

Об этом было официально объявлено в ходе "Прямой линии", которую Артур Парфенчиков провел для представителей предпринимательского сообщества на странице правительства Карелии Вконтакте.

"Сама по себе пандемия юридически, в том числе и нашим распоряжением, моим распоряжением – распоряжением главы – признана форс-мажором",- заявил губернатор. По его словам, предприниматели должны знать, что "находятся в защищенном правовом поле". Это подтвердил заместитель председателя правительства Карелии Дмитрий Родионов. По его словам, с 6 апреля Торгово-промышленная палата Карелии начала выдачу заключений о форс-мажоре. Чем это поможет предпринимателям, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".