Закрытие воздушного сообщения повлияет на пересылку корреспонденции «Почтой России»

Из-за закрытия воздушного пространства ЕС и других стран «Почта России» будет доставлять часть отправлений наземным транспортом, сроки доставки увеличатся.

Отправления пока принимаются в обычном режиме.

«Мы приложим все усилия, чтобы сохранить бесперебойный почтовый обмен в любых условиях», — говорится в сообщении компании, которое цитирует РБК.



Кроме того, «Почта России» может приостановить прием международных отправлений — это произойдет в случае, если сортировочные терминалы будут заполнены до критических показателей.

«Мы обещаем вам, что отказ от доставки будет последним решением», — отметили в компании.

В условиях закрытия воздушного пространства для российских самолетов неизбежно увеличатся сроки доставки международных отправлений.

«Мы ведем переговоры с почтами соседних стран, чтобы договориться о подключении авиапочты максимально близко от российской границы. Так можно будет минимизировать сроки за счет сокращения пути грузов на автотрассах и железных дорогах», — заявили в «Почте России».