Закрытый из-за COVID-19 Верховный суд Карелии нанимает охрану за 5,2 млн рублей

На сайте госзакупок появилась информация о поиске подрядчиков для оказания услуг по физической охране имущества здания Верховного суда республики.

Верховный суд Карелии выступает заказчиком в аукционе на право заключения госконтракта на оказание услуг по физической охране имущества здания суда. Максимальная цена контракта составляет 5,2 млн рублей. Источником финансирования является федеральный бюджет. Информация об этом содержится на сайте госзакупок.

В техническом задании сообщается, что победителю аукциона предстоит охранять имущество здания суда, расположенного на улице Кирова в Петрозаводске, и прилегающую территорию в течение 2021 года.

Объем услуг предполагает организацию одного поста охраны в составе двух человек. Дежурства подразумевают обходы здания и территории, а также охрану имущества, общественного порядка и так далее.

Дежурить предстоит с вечера до утра в рабочие дни и круглосуточно по выходным и праздникам. Предполагается наличие спецсредств и служебного оружия у охранников, указано в документации

Ранее сообщалось, что Верховный суд Карелии приостановил прием посетителей из-за коронавируса.