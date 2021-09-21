Закрытый в январе детский сад в пригороде Петрозаводска уже выставили на продажу

фото: из документации к аукциону

Администрация Прионежского района Карелии выставила на торги здание детского сада в селе Заозерье в пригороде Петрозаводска, которое пользуется популярностью как район индивидуального жилищного строительства.

Все характеристики объекта содержатся в документации к аукциону.

Бывший детский сад «Теремок» представляет собой деревянное здание площадью 568 кв. метров с электричеством, водоснабжением и канализацией. Согласно документам, оно было построено в 1982 году, и на сегодняшний день его износ составляет 27%.

«Здание детского сада не функционирует с января 2021 года. Объект от электричества не отключен. Здание закрыто, под охраной не находится», — говорится в документации.

Вместе с детским садом продается участок площадью 3,7 тыс. кв. метров.

Начальная цена продажи объекта составляет 4,8 млн рублей.