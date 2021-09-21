Реклама
Как распределились места в новом составе Заксобрания Карелии
21.09.2021 22:09
ЦИК Карелии признала выборы состоявшимися и результаты – действительными
21.09.2021 16:49
Предварительные итоги выборов в Карелии: доступная инфографика
21.09.2021 16:03

Закрытый в январе детский сад в пригороде Петрозаводска уже выставили на продажу

Новости. Общество
12:11, 22 Сентября 2021
фото: из документации к аукциону

Новости партнеров

Администрация Прионежского района Карелии выставила на торги здание детского сада в селе Заозерье в пригороде Петрозаводска, которое пользуется популярностью как район индивидуального жилищного строительства.

Все характеристики объекта содержатся в документации к аукциону.

Бывший детский сад «Теремок» представляет собой деревянное здание площадью 568 кв. метров с электричеством, водоснабжением и канализацией.  Согласно документам, оно было построено в 1982 году, и на сегодняшний день его износ составляет 27%.

«Здание детского сада не функционирует с января 2021 года. Объект от электричества не отключен. Здание закрыто, под охраной не находится», — говорится в документации.

Вместе с детским садом продается участок площадью 3,7 тыс. кв. метров.

Начальная цена продажи объекта составляет 4,8 млн рублей.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
17.09.2021, 13:28
Фотограф снял, что сейчас происходит на скандальном избирательном участке №65 в Петрозаводске (ФОТО)
20.09.2021, 12:02
Смертельную аварию, в которой погибли четыре человека, устроил житель Карелии без водительских прав
20.09.2021, 12:41
В Карелии 16 одномандатников-единоросов прошли в региональный парламент
20.09.2021, 01:40
«Единороссы» побеждают в гонке за места в парламенте Карелии
15.09.2021, 16:55
Жители Петрозаводска шокированы разрухой в женской консультации
16.09.2021, 11:05
Мертвого мужчину нашли на улице в Петрозаводске

Чтиво

20.09.2021 13:00
Без политики
Сертификат на услуги: особенности получения и преимущества
Специалисты рассказали об особенностях и деталях получения сертификата на услуги.
Финансовый консультант как невидимая сторона защиты бизнеса
15.09.2021 14:00
Карельская старина и виртуальная реальность
14.09.2021 15:32
архив чтиво

Медиа

Лучи Победы в Петрозаводске 2021
22.06.2021 09:59
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»