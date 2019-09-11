Заксобрание Карели рассмотрит обращение байкеров против повышения налога

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Депутаты парламента Карелии рассмотрят обращение представителей мотодвижения Карелии, которые выступили против законопроекта о резком повышении транспортного налога на мотоциклы мощностью более 35 л.с.
Этот вопрос обсуждался на заседании парламентского комитета по бюджету и налогам. Депутат Ольга Шмаеник сообщила, что в парламент поступили обращения общественных организаций мотоциклистов.
Законопроект правительства Карелии предполагает увеличение ставки транспортного налога для мотоциклов и мотороллеров с мощностью двигателя свыше 35 л.с. (свыше 25,74 кВт). Планируется увеличить ставку с 30 рублей за л.с. до 50 рублей за л.с., пишут "Вести Карелии".
Подробнее читайте в материале издания.
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