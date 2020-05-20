Заксобрание Карелии поддержало временное снижение налогов для ряда предпринимателей

Парламент региона поддержал законопроект, предусматривающий временное снижение налоговой нагрузки на некоторых предпринимателей, пострадавших в период распространения коронавируса.

"Проектом закона предлагается с 1 января по 31 декабря 2020 года понизить ставки налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения, для дополнительных категорий налогоплательщиков малого и среднего предпринимательства, а именно для организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих следующие виды экономической деятельности: производство изделий народных художественных промыслов; аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом; оптовая торговля пищевыми продуктами, напитками, за исключением алкоголя и табачных изделий; оптовая торговля непродовольственными потребительскими товарами; строительство", - говорится в пояснительной записке к проекту.

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