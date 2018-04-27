"Залысины" Собчак смутили поклонников

Правдивые фото Ксении Анатольевны без макияжа и фотошопа озадачили ее поклонников.

Ксения Собчак показала фотографию с мужем, сделанную в одном из лондонских СПА-салонов. И то ли завистливая публика не сумела простить журналистке пафосного отдыха в дорогом заведении, то ли она и правда несколько изменилась — но общий тон комментариев был недружелюбным, пишет uznayvse.

На новом фото Собчак с Максимом Виторганом стоят в халатах и смотрят друг на друга. На халатах есть марки СПА-салона, в котором они провели время. Чтобы не усложнять задачу хейтерам, Ксения сама написала, что это за салон, и что членство в нем стоит заоблачных денег. Однако внимание диванных экспертов привлекла даже не роскошная жизнь пары, а внешний вид Ксении Собчак.

По словам комментаторов, Ксения Собчак без макияжа выглядит совсем не так хорошо, как ей кажется.

Ненакрашенная Собчак в халате. Теперь я видел всё", — прокомментировал один из пользователей.

Но главным образом внимание хейтеров привлекли "залысины" Собчак — сфотографировалась она в профиль и с волосами, забранными в хвост, так что особенности прически были видны хорошо.