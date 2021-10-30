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Зам главы Миннаца Карелии Григорий Фандеев: Перепись может повлиять на развитие городов и районов

Новости. Общество
11:52, 30 Октября 2021
фото: ИА "Республика" / Любовь Козлова

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Заместитель министра национальной и региональной политики Карелии Григорий Фандеев рассказал о том, на что могут оказать влияние итоги Всероссийской переписи.

Григорий Фандеев призывает активнее участвовать в переписи. Это оказывает огромное влияние на развитие регионов и муниципалитетов, считает замминистра.

«Перепись поможет показать реальную численность населения Карелии. Это позволит понять, где концентрация населения больше, где нужно построить новые дороги и развивать инфраструктуру», — отметил Фандеев.

В связи с этим итоги переписи могут сказаться и на генплане Петрозаводска, в который сейчас вносятся корректировки. В частности, перепись населения поможет определить, в каких районах города проживает больше молодых семей.

«Если это новостройки, то там возведут новые детские площадки, пешеходные дорожки. По этой причине не стоит пренебрегать переписью, которая повлияет на генплан карельской столицы. Нужно также помогать пожилым людям, родителям проходить легко перепись населения на портале «Госуслуги», — сообщил замминистра национальной политики.

Напомним, в настоящее время Карелия занимает пятое место по темпам переписи населения на Северо-Западе России.

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Комментарии

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ПлачУ и ПлАчу
2021-10-30 14:25:21
А вот фандееву уже ничего не поможет. Засиделся и заплесневел от никому ненужных потуг.
User
2021-10-30 12:49:41
Чем больше государство знает о населении, тем отрицательнее рост его развития. Закон беззакония, однако!
Саныч
2021-10-30 12:37:17
Подсчитают процентов 80-85. Примерно столько же выдадут данные о регистрации по месту жительства.
Писатель
2021-10-30 12:22:46
Ого, ещё один сказочник...
Молодец,пристроился в бесполезную для людей структуру.... респект!
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