Зам главы Миннаца Карелии Григорий Фандеев: Перепись может повлиять на развитие городов и районов

Заместитель министра национальной и региональной политики Карелии Григорий Фандеев рассказал о том, на что могут оказать влияние итоги Всероссийской переписи.

Григорий Фандеев призывает активнее участвовать в переписи. Это оказывает огромное влияние на развитие регионов и муниципалитетов, считает замминистра.

«Перепись поможет показать реальную численность населения Карелии. Это позволит понять, где концентрация населения больше, где нужно построить новые дороги и развивать инфраструктуру», — отметил Фандеев.

В связи с этим итоги переписи могут сказаться и на генплане Петрозаводска, в который сейчас вносятся корректировки. В частности, перепись населения поможет определить, в каких районах города проживает больше молодых семей.

«Если это новостройки, то там возведут новые детские площадки, пешеходные дорожки. По этой причине не стоит пренебрегать переписью, которая повлияет на генплан карельской столицы. Нужно также помогать пожилым людям, родителям проходить легко перепись населения на портале «Госуслуги», — сообщил замминистра национальной политики.

Напомним, в настоящее время Карелия занимает пятое место по темпам переписи населения на Северо-Западе России.