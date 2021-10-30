Карелия занимает пятое место по темпам переписи населения на Северо-Западе России

Росстат ежедневно проводит мониторинг прохождения Всероссийской переписи населения.

По темпам Всероссийской переписи населения Карелия сейчас занимает пятое место в Северо-Западном федеральном округе. Так, по состоянию на 29 октября, в республике переписалось 38,3 процента от остаточной численности населения. Почти треть из числа переписавшихся – 12,2 процента – воспользовались для этого порталом Госуслуг, сообщается на сайте правительства республики.

В нерабочие и праздничные дни ноября перепись будет продолжаться в обычном режиме. В правительстве напомнили, что переписаться можно как на сайте Госуслуг, так и в многофункциональных центрах и переписных участках. Кроме того, есть возможность дождаться переписчика дома.

Карелиястат призывает жителей республики в оставшиеся до конца переписи время исполнить свой гражданский долг. Ведь в дальнейшем на основе данных, полученных во время важнейшей государственной кампании, будут разрабатываться планы развития экономики и жизни граждан страны на ближайшее десятилетие.

Организаторы Всероссийской переписи населения позаботились о мерах санитарно-эпидемиологической безопасности. Переписчики, которые придут к вам, обеспечены не только специальной экипировкой, но и медицинскими масками и перчатками, соблюдают социальную дистанцию.

Любой вопрос о переписи можно задать по горячей линии 8-800-707-20-20 с 9.00 до 21.00.