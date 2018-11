Заместитель Парфенчикова рассказал о поездке в Португалию

View this post on Instagram

7 ноября Заместитель Главы Республики Карелия – Постоянный представитель Республики Карелия при Президенте Российской Федерации Владимир Тимофеев посетил компанию SOJA DE PORTUGAL Португальской Республики. В ходе рабочего визита он встретился с руководством подразделения SAVINOR, специализирующегося на производстве рыбной муки и обсудил перспективы возможного сотрудничества. В ходе беседы Директор по развитию бизнеса Нуно Медина рассказал, что для производства рыбной муки и рыбьего жира, как основного сырья для рыбных кормов ежегодно перерабатывается порядка 22 – 25 тысяч тонн рыбных отходов. Посещая производственные объекты предприятия SAVINOR UTS, Владимир Тимофеев ознакомился с технологией сбора, обработки и извлечения побочных продуктов животного происхождения с последующей их переработкой в рыбную муку и рыбий жир. Отметим, что SAVINOR является подразделением Группы компаний SOJA DE PORTUGAL, работает с 500 поставщиками и отвечает за сбор, обработку и восстановление побочных продуктов мясной и рыбной продукции в Португалии.