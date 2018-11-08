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Новости. Общество
09:23, 08 Ноября 2018
фото: YouTube

Заместитель Парфенчикова рассказал о поездке в Португалию

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Замглавы Карелии, постоянный представитель республики при президенте РФ Владимир Тимофеев уехал в Португалию.

Как написано в Instagram представительства, 7 ноября Владимир Тимофеев посетил компанию SOJA DE PORTUGAL Португальской Республики.

"В ходе рабочего визита он встретился с руководством подразделения SAVINOR, специализирующегося на производстве рыбной муки и обсудил перспективы возможного сотрудничества", - говорится в сообщении.

Во время встречи директор по развитию бизнеса Нуно Медина рассказал, что для производства рыбной муки и рыбьего жира, как основного сырья для рыбных кормов ежегодно перерабатывается порядка 22 – 25 тысяч тонн рыбных отходов.
Посещая производственные объекты предприятия SAVINOR UTS, Владимир Тимофеев ознакомился с технологией сбора, обработки и извлечения побочных продуктов животного происхождения с последующей их переработкой в рыбную муку и рыбий жир.

Кроме этого, Тимофеев встретился с президентом компании SOJA DE PORTUGAL Антонио Исидоро и обсудил перспективы двухстороннего сотрудничества между Карелией и Португалией.
"В ходе переговоров рассмотрены вопросы поставок в Карелию рыбных кормов, возможности реализации на территории Республики Карелия инвестиционного проекта по производству рыбных кормов, а также предстоящий визит Антонио Исидоро в Карелию для изучения потенциала предприятий Карелии и условий для осуществления совместного производства", - отметили в представительстве.

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7 ноября Заместитель Главы Республики Карелия – Постоянный представитель Республики Карелия при Президенте Российской Федерации Владимир Тимофеев посетил компанию SOJA DE PORTUGAL Португальской Республики. В ходе рабочего визита он встретился с руководством подразделения SAVINOR, специализирующегося на производстве рыбной муки и обсудил перспективы возможного сотрудничества. В ходе беседы Директор по развитию бизнеса Нуно Медина рассказал, что для производства рыбной муки и рыбьего жира, как основного сырья для рыбных кормов ежегодно перерабатывается порядка 22 – 25 тысяч тонн рыбных отходов. Посещая производственные объекты предприятия SAVINOR UTS, Владимир Тимофеев ознакомился с технологией сбора, обработки и извлечения побочных продуктов животного происхождения с последующей их переработкой в рыбную муку и рыбий жир. Отметим, что SAVINOR является подразделением Группы компаний SOJA DE PORTUGAL, работает с 500 поставщиками и отвечает за сбор, обработку и восстановление побочных продуктов мясной и рыбной продукции в Португалии.

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Комментарии

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Ded
2018-11-08 11:18:14
Помнится, мы Португалию-то перегнали уже по уровню экономического развития, а? :)
User
2018-11-08 10:11:30
Шобла приставо-бурятцев катается по заграницам за деньги налогоплательщиков, а республика продолжает погружаться в жо... Доколе?!
12345
2018-11-08 09:42:24
опять за бюджетный счет? и кому надо? только недавно сообщали, что один из предпринимателей Карелии организует похожее производство ...
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