Заместитель Парфенчикова рассказал о поездке в Португалию

Замглавы Карелии, постоянный представитель республики при президенте РФ Владимир Тимофеев уехал в Португалию.

Как написано в Instagram представительства, 7 ноября Владимир Тимофеев посетил компанию SOJA DE PORTUGAL Португальской Республики.

"В ходе рабочего визита он встретился с руководством подразделения SAVINOR, специализирующегося на производстве рыбной муки и обсудил перспективы возможного сотрудничества", - говорится в сообщении.

Во время встречи директор по развитию бизнеса Нуно Медина рассказал, что для производства рыбной муки и рыбьего жира, как основного сырья для рыбных кормов ежегодно перерабатывается порядка 22 – 25 тысяч тонн рыбных отходов.

Посещая производственные объекты предприятия SAVINOR UTS, Владимир Тимофеев ознакомился с технологией сбора, обработки и извлечения побочных продуктов животного происхождения с последующей их переработкой в рыбную муку и рыбий жир.

Кроме этого, Тимофеев встретился с президентом компании SOJA DE PORTUGAL Антонио Исидоро и обсудил перспективы двухстороннего сотрудничества между Карелией и Португалией.

"В ходе переговоров рассмотрены вопросы поставок в Карелию рыбных кормов, возможности реализации на территории Республики Карелия инвестиционного проекта по производству рыбных кормов, а также предстоящий визит Антонио Исидоро в Карелию для изучения потенциала предприятий Карелии и условий для осуществления совместного производства", - отметили в представительстве.