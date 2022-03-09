Замглавы Минпромторга объяснил перебои в поставках сахара

Минпромторг возложил ответственность за перебои в поставках сахара на посредников.

Дефицита сахара в РФ в настоящее время нет, перебои в торговле связаны с тем, что его придерживают посредники, считает статс-секретарь — замглавы Минпромторга Виктор Евтухов. Его слова приводит агентство Интерфакс.

Об этом, как следует из видеозаписи, он заявил на совещании с металлургами, которое состоялось на минувшей неделе. В компаниях, представители которых приняли в нем участие, подтвердили это.

«А с чего должен быть дефицит продукции? Вот нам говорят — в случае возникновения дефицита сахара, что делать? А мы говорим: а у нас нет дефицита сахара, у нас его полно. Просто организации, которые забирают его с заводов и должны поставлять в сети, фасовщики, они его переложили на склад и ждут, когда у нас сахар поднимется процентов на 50 в цене», — сказал он.

Евтухов напомнил, что у правительства есть полномочия по регулированию цен на продукты питания, не исключив, что «придется ими воспользоваться».