Замглавы Петрозаводска ответила комментаторам, усомнившимся в качестве нового асфальта

Руководитель городского комитета ЖКХ администрации Петрозаводска Юлия Мизинкова ответила комментаторам, которые активно обсуждают в Интернете внешний вид укладываемого асфальта.

"Невооруженным глазом видно, что новый "асфальт" словно слеплен из мелких кусочков, между которыми дыры. Куда опять набьется вода и грязь, и через два-три года опять можно будет осваивать сотни миллионов", - возмущался один из комментаторов.

На обсуждение в Сети замглавы Петрозаводска Юлия Мизинкова ответила на своей странице в "ВКонтакте".

"Обратила внимание на активное обсуждение внешнего вида укладываемого асфальта, - написала Юлия Мизинкова. - Обеспокоенность вызывают крупные фрагменты, неплотно связанные друг с другом. В связи с чем, хотела бы пояснить, что контрактом предусмотрена укладка верхнего слоя щебеночно-мастичным асфальтом (ЩМА), а не привычной асфальтобетонной смесью. В составе ЩМА повышенное содержание щебня крупной фракции. При укладке смесь образует структурный каркас из щебня, распределяющий нагрузку по конструкции, что делает его прочнее и износоустойчивее, придает шероховатость, увеличивая сцепление с шинами автомобилей и уменьшая тормозной путь.

Преимущества щебеночно-мастичного асфальта по сравнению с другими видами асфальтобетона:

- Способность оказывать сопротивление возникающим деформациям при часто действующих нагрузках

- Шероховатость

- Большая водонепроницаемость

- Высокая износостойкость

- Повышенная сопротивляемость образованию трещин

Все то, что необходимо в наших погодных условиях и высокой интенсивности движения".

Напомним, контракт на 331 млн рублей по ремонту дорог Петрозаводска в рамках федерального проекта "Безопасные и качественные автодороги" выиграла фирма из Санкт-Петербурга – ЗАО "АБЗ-Дорстрой", которая должна будет выполнить работы до 30 сентября этого года. В рамках нацпроекта будет отремонтировано 17 улиц Петрозаводска.

Представитель компании-подрядчика Евгений Антонов заверил, что гарантийный срок на покрытие составляет 4 года, ЗАО "АБЗ-Дорстрой" готово будет выполнить гарантийные работы в рамках контракта по первому требованию заказчика, если в этом появится необходимость.

На фото слева - обычная асфальтобетонная смесь, а справа щебеночно-мастичный асфальт.