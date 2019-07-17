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Новости. Общество
09:16, 17 Июля 2019
фото: Столица на Онего

Замглавы Петрозаводска ответила комментаторам, усомнившимся в качестве нового асфальта

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Руководитель городского комитета ЖКХ администрации Петрозаводска Юлия Мизинкова ответила комментаторам, которые активно обсуждают в Интернете внешний вид укладываемого асфальта.

"Невооруженным глазом видно, что новый "асфальт" словно слеплен из мелких кусочков, между которыми дыры. Куда опять набьется вода и грязь, и через два-три года опять можно будет осваивать сотни миллионов", - возмущался один из комментаторов.

На обсуждение в Сети замглавы Петрозаводска Юлия Мизинкова ответила на своей странице в "ВКонтакте".

"Обратила внимание на активное обсуждение внешнего вида укладываемого асфальта, - написала Юлия Мизинкова. - Обеспокоенность вызывают крупные фрагменты, неплотно связанные друг с другом. В связи с чем, хотела бы пояснить, что контрактом предусмотрена укладка верхнего слоя щебеночно-мастичным асфальтом (ЩМА), а не привычной асфальтобетонной смесью. В составе ЩМА повышенное содержание щебня крупной фракции. При укладке смесь образует структурный каркас из щебня, распределяющий нагрузку по конструкции, что делает его прочнее и износоустойчивее, придает шероховатость, увеличивая сцепление с шинами автомобилей и уменьшая тормозной путь.
Преимущества щебеночно-мастичного асфальта по сравнению с другими видами асфальтобетона:

- Способность оказывать сопротивление возникающим деформациям при часто действующих нагрузках
- Шероховатость
- Большая водонепроницаемость
- Высокая износостойкость
- Повышенная сопротивляемость образованию трещин

Все то, что необходимо в наших погодных условиях и высокой интенсивности движения".

Напомним, контракт на 331 млн рублей по ремонту дорог Петрозаводска в рамках федерального проекта "Безопасные и качественные автодороги" выиграла фирма из Санкт-Петербурга – ЗАО "АБЗ-Дорстрой", которая должна будет выполнить работы до 30 сентября этого года. В рамках нацпроекта будет отремонтировано 17 улиц Петрозаводска.

Представитель компании-подрядчика Евгений Антонов заверил, что гарантийный срок на покрытие составляет 4 года, ЗАО "АБЗ-Дорстрой" готово будет выполнить гарантийные работы в рамках контракта по первому требованию заказчика, если в этом появится необходимость.

На фото слева - обычная асфальтобетонная смесь, а справа щебеночно-мастичный асфальт.

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Комментарии

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Американец
2019-07-17 09:54:01
сделали хорошо.

Хочется напомнить яблочной шайке, которая два года рулила в городе, что при вас дороги не ремонтировали, а ваша Галя только разборки со всеми вела.
Поэтому кому не нравится ремонт, можете по воздуху летать. А мы будем ездить по новому асфальту.

тьфу на вас, ширшинисты-слабунисты
Leopol'd
2019-07-17 10:03:56
Американец, вы умеете делать ремонты дорог без финансирования? Идите уже в премьер-министры РФ!
goo
2019-07-17 09:51:07
В подобной смеси должны присутствовать стабилизирующие добавки. Большое количество вяжущего препятствует прохождению влаги внутрь слоя, при этом увеличивается долговечность покрытия. Судя по фотографиям, фирма на таких добавках экономит, что негативно скажется на покрытии. Влага будет попадать внутрь полотна, и при замерзании разрушать его.
Американец
2019-07-17 10:03:11
goo, еще один специалист нашёлся
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