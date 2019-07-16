Качество уложенного в Петрозаводске асфальта проверит фирма из Санкт-Петербурга

Определена компания, которые проведет испытания качества асфальтобетонной смеси, используемой при ремонте дорог в Петрозаводске.

Сегодня руководители администрации Петрозаводска, а также специалисты сферы ЖКХ и транспорта провели выездное совещание и ответили на вопросы журналистов о ходе ремонта городских дорог, который проводится в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги".



Столица на Онего

"Сейчас проводятся работы по укладке асфальтобетонного покрытия на Первомайском проспекте, который будет сделан от улицы Мелентьевой до Шуйского шоссе, - сказал начальник управления городского хозяйства и транспорта Андрей Бекелев. – Общая площадь работ на данном участке 38 тыс кв.м. Сейчас ведется первый этап работ – фрезерование, затем пройдут работы по укладке выравнивающего слоя асфальта и основного покрытия".



Андрей Бекелев/фото Столицы на Онего

По словам Бекелева, ремонтные работы на Первомайском проспекте начались 15 июля и должны завершиться к 15 августа.

Ремонт дорог города в этом году ведется массово и контролируется как со стороны администрации, так и общественников.



Столица на Онего

"Контроль качества дорог стоит у нас на первом месте, - сказал председатель Петросовета Геннадий Боднарчук. - Сейчас администрацией города предусмотрен двойной контроль за качеством дорожного покрытия. Будет взято порядка 140 проб асфальтового покрытия для экспертизы на качество. Будут задействованы как местные, так и независимые экспертные бюро, которые возьмут керны для экспертизы. Надеемся, что качество будет хорошее и подрядчик в срок справится с выполнением этих работ".



Геннадий Боднарчук/ фото Столица на Онего

Также, сообщил Боднарчук, сегодня в рамках программы "Безопасный Петрозаводск" администрация совместно с ГИБДД разрабатывает план мероприятий, который позволит закрыть или ограничить движение большегрузного транспорта по центру города.

"Пока вопрос об ограничении грузового транспорта по центру Петрозаводска находится в стадии обсуждения, - сказал спикер городского совета Геннадий Боднарчук. - Но, думаю, что данное ограничение позволит существенно снизить нагрузку на новое асфальтобетонное покрытие".

Что касается контроля качества выполнения асфальтобетонных работ, то, как сообщила замглавы Петрозаводска Юлия Мизинкова, компания, которая будет проводить экспертизу, уже определена.



Юлия Мизинкова/Столица на Онего

"В настоящее время в стадии заключения находится у администрации муниципальный контракт на проведение работ по испытанию используемой асфальтобетонной смеси и качества покрытия асфальта, - сказала руководитель городского комитета ЖКХ Юлия Мизинкова. - Подрядчик уже определен – это фирма из Санкт-Петербурга "ИКД" – Испытание и Контроль Дорог. Сумма контракта составляет 1,5 млн рублей. Проверяться будут все объекты, которые попали в программу "Безопасные и качественные автодороги".

Как уточнила Мизинкова, в список дорог, которые проверит компания из Санкт-Петербурга, не попали лишь три объекта – площадь Гагарина, улица Красноармейская и участок Онежской набережной.

"Эти три дороги проверяла "Карелстроймаханизация" в рамках заключенного ранее договора, - пояснила Юлия Мизинкова. - У них тоже есть аккредитованная лаборатория для проведения данного вида работ. По трем объектам работы проверены, и качество соответствует нормам".

Напомним, контракт на 331 млн рублей по ремонту дорог Петрозаводска в рамках федерального проекта выиграла фирма из Санкт-Петербурга – ЗАО "АБЗ-Дорстрой", которая должна будет выполнить работы до 30 сентября этого года. В рамках нацпроекта будет отремонтировано 17 улиц Петрозаводска.

Представитель компании-подрядчика Евгений Антонов заверил, что гарантийный срок на покрытие составляет 4 года, ЗАО "АБЗ-Дорстрой" готово будет выполнить гарантийные работы в рамках контракта по первому требованию заказчика, если в этом появится необходимость.