Замминистра по делам молодежи Карелии поделился впечатлениями от выставки Фриды Кало

Первый заместитель министра по делам молодежи, физической культуре и спорту Карелии Роман Голубев впечатлился на выставке в Москве.

"Не стану прикидываться тонким ценителем искусства и писать, что остался в неописуемом восторге от выставки "Фрида Кало и Диего Ривера", но, как минимум, впечатлился", - написал Роман Голубев в "ВКонтакте".

В московском Манеже до 22 февраля проходит выставка произведений Фриды Кало и Диего Риверы, где можно не только увидеть шедевры художников, но и познакомиться с историей супружеской пары, ставшей самой знаменитой в искусстве ХХ века.