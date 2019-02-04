13:56, 04 Февраля 2019
Замминистра по делам молодежи Карелии поделился впечатлениями от выставки Фриды Кало
Новости по теме
Загрузка...
Первый заместитель министра по делам молодежи, физической культуре и спорту Карелии Роман Голубев впечатлился на выставке в Москве.
"Не стану прикидываться тонким ценителем искусства и писать, что остался в неописуемом восторге от выставки "Фрида Кало и Диего Ривера", но, как минимум, впечатлился", - написал Роман Голубев в "ВКонтакте".
В московском Манеже до 22 февраля проходит выставка произведений Фриды Кало и Диего Риверы, где можно не только увидеть шедевры художников, но и познакомиться с историей супружеской пары, ставшей самой знаменитой в искусстве ХХ века.
Все главное - здесь: #stolicaonego
Новости по теме
Выбор читателей
28.01.2019, 12:43
30.01.2019, 11:13
03.02.2019, 11:51
31.01.2019, 15:27
29.01.2019, 09:11
29.01.2019, 14:59
Аналитика
31.01.2019 15:22
Обществоведение
В январе состоялись заседания постоянных комиссий Петросовета, где обсуждался план комплексных мероприятий программы "Безопасный Петрозаводск", инициатором которой выступил спикер городского Совета Геннадий Боднарчук.
30.01.2019 16:17
30.01.2019 12:15
30.01.2019 11:55
29.01.2019 15:07
Чтиво
Сегодня 11:13
Частная жизнь
Юный островитянин-художник получил долгожданную медаль за спасение утопающего.
Сегодня 09:31
31.01.2019 17:12
31.01.2019 16:24
Медиа
01.02.2019 11:13
Опрос
Вы жалеете, что "Биг Бен" сносят?
Комментарии