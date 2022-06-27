Замминистра соцзащиты Карелии ответит на вопросы о детских выплатах

Алексей Детков примет участие в программа «Тема дня. Объясняем.РФ» 7 июля в 18.20

Центр управления регионом РК регулярно получает обращения от жителей республики, касающиеся государственной социальной помощи. Основная часть вопросов связана с начислением и выплатой детских пособий. Поэтому ЦУР Карелии проводит прямую линию в рамках проекта «Объясняем.РФ». В прямом эфире прозвучат ответы на вопросы о выплатах семьям с детьми с учетом увеличения величины прожиточного минимума, а также о новых мерах по поддержке детей-сирот:

— Кто может претендовать на «детские» выплаты?

— Как изменились размеры выплат в текущем году?

— Куда можно обратиться, чтобы стать получателем мер социальной поддержки?

Начало трансляции в 18:20. Прямой эфир можно посмотреть на телеканале «САМПО ТВ 360°» — ОТР, в пабликах «Республика Карелия» во «ВКонтакте» и в «Одноклассниках»

С марта 2022 года прямые эфиры в рамках проекта «Объясняем.рф» провели глава Карелии Артур Парфенчиков, заместитель премьер-министра правительства Республики Карелия Лариса Подсадник, глава Минздрава республики Михаил Охлопков, руководитель Минэка Карелии Олег Ермолаев, министр сельского и рыбного хозяйства республики Владимир Лабинов и министр социальной защиты РК Ольга Соколова, заместитель премьер-министра Карелии — министр природных ресурсов и экологии республики Андрей Карпилович, руководитель республиканского Управления по туризму Анна Борчикова.