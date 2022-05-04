Замороженный из-за санкций проект по лесовосстановлению в Карелии возобновился без европейского участия

Приостановка международного сотрудничества по строительству питомника для выращивания сеянцев в Карелии не помешало продолжить этот проект без финансирования из Европы.

Об этом сообщили в министерстве природных ресурсов и экологии республики.

В 2019 году в Видлице появился первый частный современный питомник ООО «Лесное бюро «Партнер» для выращивания сеянцев сосны с закрытой корневой системой. Они применяются для искусственного лесовосстановления. Теплица оборудована тепловыми установками, которые позволили провести выращивание в две ротации.

Проект финансировался в рамках программы приграничного сотрудничества «Карелия», но из-за западных санкций она приостановлена.

Тем не менее компания продолжила проект и закупила новую теплицу в Беларуси. В планах инвестора строительство третьей теплицы в ближайшие три года.