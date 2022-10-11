Западные санкции затормозили в Карелии проект по устранению запаха от Сегежского ЦБК

Реализация проекта по снижению уровня неприятного запаха от работы Сегежского ЦБК в Карелии замедлилась после того, как из него вышла испанская компания.

Об этом сообщили в холдинге Segezha Group, который владеет ЦБК.

«Проект последовательно реализовывался на протяжении последних трех лет — в качестве партнера выступала испанская компания. Состоялся подробный аудит источников ДПГ (дурно пахнущих газов — прим. ред.), подготовлена проектно-сметная документация, согласован контракт на проектирование, монтаж, пуско-наладку и сжигание ДПГ. На фоне введенных против российского бизнеса экономических ограничений Segezha Group вынуждена сменить партнера для завершения проекта», — говорится в сообщении.

Segezha Group намерен продолжить реализацию проекта с привлечением отечественных компаний. В настоящее время холдинг изучает наиболее оптимальные из возможных вариантов.

«Специфический запах от работы комбината — это маркерный показатель для сульфатного производства. Сегежский ЦБК укладывается в нормативы, но проблема запаха существует. Руководство нашей компании считает важным решить этот вопрос для повышения комфорта проживания в городе и постоянно работает над этой задачей, несмотря на многомиллионную стоимость проекта», − добавил директор по экологии Segezha Group Вячеслав Мутьев.