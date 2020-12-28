Запасы крови иссякли на станции переливания Петрозаводска перед Новым годом

Служба крови Карелии ждет перед новогодними праздниками доноров всех групп.

На 29 декабря Республиканская станция переливания остро нуждается в донорах крови O(I) Rh(+/-), A(II) Rh(-), B(III) Rh(+/-), АВ (+/-). Недостаточно на станции крови A(II) Rh(-), сообщается в паблике учреждения.

Доноров ждут в рабочие с 8 до 13 часов по адресу: Петрозаводск ул. Пирогова д. 4А.

31 декабря и 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10 января на станции выходные дни.

Станция переливания крови принимает доноров только 4 и 8 января с 8 до 12 часов.

С 11 января учреждение работает в обычном режиме.