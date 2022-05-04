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Запчасти популярных марок машин подорожали в среднем на 31%

Новости. Экономика
20:30, 13 Мая 2022
фото: Наталья Горшкова/РИА «Новости»

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Эксперты заявили, что комплектующие популярных в РФ марок авто подорожали в среднем на 31%.

Комплектующие популярных в России марок автомобилей подорожали в среднем на 31% в апреле. Такие данные приводит «Тинькофф Страхование» на основании рейтинга автомобилей, запчасти для которых подорожали больше всего с начала года. Об этом информирует ТАСС.

«Повышение цен на комплектующие затронуло все популярные в России автомобильные марки: в среднем на 31% в апреле по отношению к февралю этого года. Максимальный рост цен зафиксирован на запчасти для автомобилей марок Ford, Subaru, Mercedes-Benz. Медленнее всего в апреле росли цены на автозапчасти для Hyundai, Toyota и Lexus», — отмечается в материалах компании.

Возглавил рейтинг производителей с наибольшим ростом цен на запчасти Ford: в апреле 2022 года стоимость запчастей этой марки на российском рынке возросла на 83% к февралю 2022 года. На втором месте оказалась Subaru (48%), от которой незначительно отстает Mercedes-Benz (44%), замыкая тройку лидеров.

Наименее пострадали от весеннего повышения цен комплектующие для автомобилей Hyundai, Toyota и Lexus: рост на 15, 20 и 21% соответственно. «Во многом это может быть связано с тем, что рост цен на комплектующие этих производителей происходил планомерно в течение полугода, после чего ускорился в марте — апреле», — отмечают авторы рейтинга.

По данным «Тинькофф Страхование», больше всего среди наружных кузовных элементов независимо от марки автомобиля подорожали бамперы (задний и передний) — на 34 и 32% соответственно. Цена за крыло автомобиля выросла в среднем на 31%, передней двери - на 30%, капота - на 29%. Меньше всего подорожали стекла (26%). При этом чаще всего за страховым возмещением обращаются автовладельцы, повредившие бампер, стекло и крыло транспортного средства.

При формировании рейтинга учитывались данные о динамике стоимости запчастей при кузовном ремонте, за заменой которых автовладельцы чаще всего обращались в «Тинькофф Страхование» в феврале — апреле 2022 года.

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